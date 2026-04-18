Rifiuti abbandonati | allarme degrado e inciviltà

Recenti segnalazioni da Casellina mostrano rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, con residenti che hanno documentato la situazione attraverso fotografie. La presenza di rifiuti sparsi nelle strade evidenzia una problematica di inciviltà e degrado nel quartiere. La questione riguarda zone in cui l’accumulo di spazzatura crea disordine e rischi ambientali, sollevando preoccupazioni tra i cittadini.

Rifiuti, c’è un problema. Deborda, e non solo fuori dai cassonetti, l’ inciviltà delle persone. L’ultima segnalazione arriva da Casellina, dove nei giorni scorsi sono stati gli stessi residenti a fotografare una situazione indegna di un paese civile. Cumuli di rifiuti abbandonati fuori dai contenitori, oltre a un uso indiscriminato di tutti i cassonetti disponibili per buttare qualsiasi cosa. Sono mesi che arrivano segnalazioni da tutta la città. Le zone più colpite sono San Giusto Le Bagnese, ma anche il centro. Ora spunta Casellina. Ma come si risolve questo problema? I rifiuti buttati per strada attirano topi, gatti randagi, alimentano le blatte che escono dalla fognatura, soprattutto in vista dell’estate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti abbandonati: allarme degrado e inciviltà Notizie correlate Inciviltà e degrado in piazza Gian Camillo Gloriosi: topi "banchettano" con i resti di cibo abbandonatiGli incivili non si servono dei cestini per gettare i rifiuti e i topi "ballano", o meglio, "banchettano" con i resti alimentari abbandonati in... Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: "Doppia inciviltà"Il ritrovamento effettuato in agro di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rifiuti abbandonati: allarme degrado e inciviltà; Troppo degrado nelle aree picnic . Battaglia contro l’inciviltà in Vallata; Oltre 5 metri cubi di rifiuti abbandonati: allarme nel quartiere Cappuccini-Ferrarotto; San Polo, emergenza rifiuti alla Torre Cimabue: lanci dalle finestre e degrado senza fine dal 2018. Rifiuti abbandonati: allarme degrado e inciviltàRifiuti, c’è un problema. Deborda, e non solo fuori dai cassonetti, l’inciviltà delle persone. L’ultima segnalazione arriva da ... lanazione.it Oltre 5 metri cubi di rifiuti abbandonati: allarme nel quartiere Cappuccini-FerrarottoCi troviamo all’angolo tra Via Anastasio e Via Giudice, nel quartiere Cappuccini-Ferrarotto di Catania, dove è presente un accumulo di rifiuti che supera abbondantemente i cinque metri cubi, depositat ... lasicilia.it Avviato in questi giorni un importante intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati lungo la SS 109 bis, la SS 280 “Dei Due Mari” e la SS 280 Dir, in provincia di Catanzaro. Le attività hanno interessato piazzole, pertinenze stradali e aree di svincolo in di - facebook.com facebook