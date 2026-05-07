Sì Chiara Ferragni è entrata nella sua era body care
Chiara Ferragni ha annunciato il lancio della sua prima linea di prodotti per la cura del corpo. Dopo aver lavorato su progetti legati alla casa, al lifestyle e alle fragranze ambientali, ora si dedica alla body care, creando una collezione pensata per il benessere quotidiano. La nuova linea si focalizza sull’esperienza sensoriale, offrendo prodotti che uniscono estetica e funzionalità.
Dopo casa, lifestyle e fragranze d’ambiente, Chiara Ferragni firma il suo ingresso ufficiale nella body care con una linea che traduce il self-care in esperienza sensoriale. Non è un lancio improvvisato, ma l’evoluzione di questa nuova Chiara Ferragni 2.0, inserita all’interno di un ecosistema personale rinnovato: più accessibile rispetto alla Chiara 1.0, più quotidiana ma curata nei minimi dettagli. E quindi adesso esplora un territorio inesplorato prima, e va verso la skincare. La body care di Chiara Ferragni è una routine completa, pensata per essere vissuta (e condivisa). La collezione è costruita come una ritualità modulare: pochi prodotti, ma calibrati per coprire ogni fase della body routine.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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