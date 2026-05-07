Chiara Ferragni ha annunciato il lancio della sua prima linea di prodotti per la cura del corpo. Dopo aver lavorato su progetti legati alla casa, al lifestyle e alle fragranze ambientali, ora si dedica alla body care, creando una collezione pensata per il benessere quotidiano. La nuova linea si focalizza sull’esperienza sensoriale, offrendo prodotti che uniscono estetica e funzionalità.

Dopo casa, lifestyle e fragranze d’ambiente, Chiara Ferragni firma il suo ingresso ufficiale nella body care con una linea che traduce il self-care in esperienza sensoriale. Non è un lancio improvvisato, ma l’evoluzione di questa nuova Chiara Ferragni 2.0, inserita all’interno di un ecosistema personale rinnovato: più accessibile rispetto alla Chiara 1.0, più quotidiana ma curata nei minimi dettagli. E quindi adesso esplora un territorio inesplorato prima, e va verso la skincare. La body care di Chiara Ferragni è una routine completa, pensata per essere vissuta (e condivisa). La collezione è costruita come una ritualità modulare: pochi prodotti, ma calibrati per coprire ogni fase della body routine.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, Chiara Ferragni è entrata nella sua era body care

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