Demi Moore ha sfilato a Cannes 2026 indossando un look che richiama il glamour dell’epoca d’oro di Hollywood, con un tocco futuristico. La sua presenza ha attirato l’attenzione, evidenziando il suo stile da “galaxy girl”. La attrice ha scelto di mostrare un’immagine che combina eleganza classica e innovazione, mantenendo un’energia da diva cosmica del futuro. La sua apparizione ha fatto parlare di sé tra gli addetti ai lavori e i media presenti al festival.

Al Festival di Cannes 2026, Demi Moore ha deciso di ricordare a tutti cosa significa servire glamour old Hollywood con energy da diva cosmica del futuro. I social sono impazziti per i gioielli Swarovski della collezione Galaxy di Demi Moore a Cannes 2026. Per la premiere di La Bola Negra, Demi si è presentata sulla croisette con un look che sembrava letteralmente uscito da un universo parallelo dove il lusso è ancora più extra del normale. Abito blu zaffiro profondissimo, diamanti ovunque e quell’aura da “sono la donna più elegante della stanza e lo sapete tutti”. Il vestito custom firmato Self-Portrait era puro drama nel modo migliore possibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Demi Moore a Cannes 2026 è ufficialmente nella sua “galaxy girl era”

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DEMI MOORE STUNS At Cannes 2026 As Andie MacDowell & Barbara Palvin Bring Pure Hollywood Glamour

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