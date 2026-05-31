Brescia-Olimpia Milano oggi Serie A basket 2026 | orario gara-2 semifinale tv streaming

La partita tra Brescia e Olimpia Milano si gioca oggi come gara 2 delle semifinali dei playoff di Serie A basket 2025-2026. La gara è programmata con orario da definire e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La serie semifinale si sta svolgendo in un momento di grande attesa tra le due squadre.

Siamo ormai già entrati nel vivo delle semifinali playoff valide per la Serie A basket 2025-2026. Dopo la vittoria esterna della Reyer Venezia ai danni della Virtus Bologna, oggi, domenica 31 maggio, la scena si sposterà nuovamente a Brescia dove andrà in scena gara-2 tra la Germani e l’Olimpia Milano. A distanza di 48 ore si torna così in campo per una sfida fondamentale per gli equilibri della serie. Due giorni fa, al PalaLeonessa, i meneghini hanno messo in piedi una prestazione quasi perfetta, chiudendo 72-88 il match e portandosi a casa il primo punto delle semifinali. La squadra di Peppe Poeta vuole ora dare una spallata importante già questa sera, indirizzando il prosieguo del confronto prima di spostarsi tra le mura amiche del Forum. 🔗 Leggi su Oasport.it

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