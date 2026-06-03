Olginate si colora con il Piedibus by Night
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Anche quest'anno i bambini della scuola primaria Rodari di Olginate si preparano a festeggiare la conclusione del piedibus con il tradizionale e attesissimo "Piedibus By Night", una manifestazione che ormai da oltre 15 anni rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti e partecipi dei bambini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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