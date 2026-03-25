Il Parchetto San Lorenzo si ' colora' con alberi nuovi

Il Parchetto San Lorenzo è stato arricchito con l’installazione di nuovi alberi. L’intervento è stato promosso dall’Associazione Civica Salice-San Lorenzo, che fa parte del Forum Ambiente&Cultura. L’evento si è svolto venerdì 27 marzo 2026 alle ore 9.

La donazione dell'Associazione Civica Salice San Lorenzo in Carmignano. Venerdì 27 marzo saranno messi a dimora ben undici alberi nell'area verde di via Imperiale L'Associazione Civica Salice-San Lorenzo in Carmignano di Foggia, componente del Forum Ambiente&Cultura, nella giornata di venerdì 27032026 alle ore 9.30 ha promosso nella nostra città la messa a dimora di ben undici alberi su un’area a verde esistente nel quartiere popolare di San Lorenzo. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Parchetto San Lorenzo si 'colora' con alberi nuovi Articoli correlati Garbagnate, l’ospedale si colora con i nomi dei nuovi natiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Walking to the Sea from Chiba Station | Japanese Listening Practice Contenuti utili per approfondire Il Parchetto San Lorenzo si 'colora'... San Lorenzo, in corso cantiere Areti al parco dei Caduti: in arrivo 16 nuovi pali per l'illuminazioneIntervento richiesto dalla cittadinanza e messo in atto dalla società, che sostituirà anche i telai di alloggiamento dei pali esistenti ... romatoday.it San Lorenzo al Mare, lupi e parco eolico: il punto del sindaco Mazzarese un anno dopoA un anno di distanza da due vicende che avevano scosso la quiete di San Lorenzo al Mare, l’occasione di fare il punto è arrivata durante un confronto con il sindaco Enzo Mazzarese. Due episodi molto ... rivieratime.news