Bergamo si colora d’arcobaleno con il Pride | Resistenza Queer e Ora
Il capoluogo bergamasco si prepara a ospitare il Pride sabato 16 maggio, un evento che vede la partecipazione di molte persone. La manifestazione si svolge incentrata sul tema “Resistenza Queer e Ora” e si svolgerà in piazza. Il Documento Politico collegato all’evento è accessibile online all’indirizzo indicato. La giornata prevede diverse iniziative pubbliche e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di promuovere i diritti e la visibilità delle persone LGBTQ+.
Bergamo torna a colorarsi di arcobaleno con il Pride. L’appuntamento è sabato 16 maggio: Bergamo Pride scende in piazza animato dallo slogan “Resistenza Queer e Ora”, che riflette i contenuti espressi all’interno del Documento Politico disponibile all’indirizzo https:www.bergamopride.orgdocumento-politico Ecco il programma.. Corteo (dalle 16) – alle 16 ritrovo davanti alla Stazione FS, in piazzale Marconi a Bergamo; – alle 16.30 partenza del corteo; – alle 18 arrivo in Porta Nuova; – alle 19.30 inizio della festa finale a Daste, in via Daste e Spalenga 13 a Bergamo. Festa finale (dalle 19:30) Al Daste – Interventi ed esibizioni – Banchetto... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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