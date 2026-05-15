Bergamo si colora d’arcobaleno con il Pride | Resistenza Queer e Ora

Il capoluogo bergamasco si prepara a ospitare il Pride sabato 16 maggio, un evento che vede la partecipazione di molte persone. La manifestazione si svolge incentrata sul tema “Resistenza Queer e Ora” e si svolgerà in piazza. Il Documento Politico collegato all’evento è accessibile online all’indirizzo indicato. La giornata prevede diverse iniziative pubbliche e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di promuovere i diritti e la visibilità delle persone LGBTQ+.

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