Olgiate Molgora | nuovi rifiuti dopo la pulizia dei volontari

Dopo la pulizia dei volontari, sono stati trovati nuovi rifiuti nel parcheggio della stazione di Olgiate Molgora. Sono stati abbandonati sacchi e cartacce, alcuni giorni dopo l’intervento di pulizia. La presenza di rifiuti è stata segnalata dai cittadini. Nessuna persona è stata identificata. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare chi ha lasciato i rifiuti.

Chi ha abbandonato i nuovi scarti nel parcheggio della stazione?. Come hanno fatto i rifiuti a tornare dopo pochi giorni?. Cosa faranno i volontari nel pomeriggio di oggi?. Quali conseguenze avrà questo nuovo episodio sul senso civico locale?.? In Breve Nuovi scarti rinvenuti nel parcheggio stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. Ornella Pozzoni esprime demoralizzazione per l'azione degli incivili. Nuovo intervento di pulizia programmato per il pomeriggio del 3 giugno 2026. Plastic Free e Comune collaborano per la bonifica dell'area interessata. Nuovi rifiuti abbandonati a Olgiate Molgora dopo l’intervento dei volontari. Nuove bottiglie di vetro e altri scarti sono stati rinvenuti nella mattinata di ieri nell’area parcheggio della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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