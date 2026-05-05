Think tank giovani amministratori nuovo appuntamento a Olgiate Molgora | si parla di turismo e valorizzazione del territorio

Questa sera alle 20.45 si terrà presso il Municipio di Olgiate Molgora il sesto incontro del Think tank dei Giovani Amministratori della Provincia di Lecco. L’evento si concentrerà su temi legati al turismo e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa coinvolge giovani amministratori e si svolge in un momento in cui si discute di strategie per promuovere e migliorare le risorse locali.

Questa sera, alle ore 20.45, presso il Municipio di Olgiate Molgora, si terrà il sesto appuntamento del Think tank dei Giovani Amministratori della Provincia di Lecco. Il tema della serata è la promozione turistica e la valorizzazione del territorio.Un percorso di sei tappeDopo aver affrontato il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Olgiate Molgora e Calco uniti per l'ambiente insieme a Plastic Free