Olbia 1,9 milioni per sbloccare Piazza Mercato | fine al limbo

Il Comune di Olbia ha stanziato 1,9 milioni di euro per sbloccare i lavori di Piazza Mercato, che erano in stallo da vent'anni. La modifica dei dettagli tecnici riguarda principalmente la grande tettoia, che subirà alcune variazioni. Il parcheggio sotterraneo, parte integrante del progetto, è rimasto fermo a causa di ritardi e problemi tecnici, impedendo la conclusione dei lavori.

Come verranno modificati i dettagli tecnici della grande tettoia?. Perché il parcheggio sotterraneo è rimasto bloccato per vent'anni?. Quali altri progetti cambieranno il volto del centro di Olbia?. Come verranno utilizzati i nuovi fondi per evitare ulteriori ritardi?.? In Breve Variazione di bilancio approvata con 24 voti favorevoli e un solo astenuto. Circa 6 milioni di euro già spesi in vent'anni di ritardi e contenziosi. Problemi certificato antincendio bloccano il parcheggio sotterraneo e l'impresa esecutrice. 15 milioni regionali per trasformare l'ex Cinema Astra in teatro comunale. Il Consiglio di Olbia approva 1,9 milioni di euro per sbloccare Piazza Mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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