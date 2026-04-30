Il Senato ha approvato i poteri speciali per la realizzazione di una nuova galleria lungo la statale 18 a Maratea, nel territorio di Castrocucco. Con uno stanziamento di 58,5 milioni di euro, i fondi permettono di riprendere i lavori sulla strada, interrotti a causa di una frana verificatasi nel 2022. La decisione consente di procedere con il progetto di messa in sicurezza e ricostruzione della tratta interessata.

? Cosa sapere Il Senato approva i poteri speciali per la nuova galleria di Castrocucco a Maratea.. I 58,5 milioni stanziati sbloccano i lavori sulla statale 18 dopo la frana del 2022.. Il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del decreto che assegna poteri speciali per la nuova galleria a Castrocucco, sbloccando i lavori per la viabilità di Maratea dopo il passaggio decisivo avvenuto nelle stanze parlamentari. La decisione presa dai senatori mette un punto fermo alle lunghe attese che hanno caratterizzato la zona della statale 18, precisamente al chilometro 241,600. Dopo l’evento critico che ha colpito il versante con una frana nel novembre del 2022, la situazione tecnica è rimasta ferma, ma ora la strada verso la risoluzione sembra tracciata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratea, via libera al tunnel: 58 milioni per sbloccare la statale

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