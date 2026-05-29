A Olbia, i lavori per la nuova pista Caocci sono stati sbloccati con 1,2 milioni di euro, rispetto ai 300 mila iniziali. La somma è stata destinata a superare le criticità che avevano fermato i lavori. Restano ancora da definire le date di avvio concreto delle attività. La questione dei costi, aumentati di quattro volte, è stata al centro delle discussioni.

? Domande chiave Quando inizieranno concretamente i lavori per la nuova pista Caocci?. Perché i costi sono passati da 300 mila a 1,2 milioni?. Chi ha causato i danni al manto in tartan della struttura?. Come influirà il nuovo progetto sulla sicurezza degli atleti locali?.? In Breve Consigliere Eugenio Carbini chiede spiegazioni per evitare ritardi simili al caso PalaDeiana.. Fondi stanziati 1,2 milioni di euro contro i 300 mila euro precedenti.. Progetto esecutivo in protocollo venerdì con inizio lavori previsto per novembre.. Lavori in via Nervi procedono con scavi per tribune e nuovi fondi destinati.. Il consigliere Eugenio Carbini ha presentato un’interpellanza al Consiglio comunale di Olbia per chiedere spiegazioni urgenti sullo stato dei lavori presso la pista atletica Caocci, situata nel cuore del parco Fausto Noce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, pista Caocci: 1,2 milioni per sbloccare i lavori fermi

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