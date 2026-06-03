Oggi gli studenti dell’Istituto San Giovanni Bosco-Giordani di Manfredonia avrebbero dovuto tornare in classe, ma il ritorno di un ragazzo è stato cancellato. I compagni lo ricordano con affetto, dicendo che “vivrà sempre nei nostri cuori”. La comunità scolastica e cittadina esprimono commozione e sconcerto per la perdita, che ha coinvolto gli studenti di tutta la città.

Manfredonia, commozione è sconcerto sono le emozioni che accompagno i ragazzi dell'Istituto San Giovanni bosco- Giordani di Manfredonia, cosi come quelli di tutti gli studenti della Città. Una comunità interà è sconvolta da ieri sera, quando Antonio a bordo di uno scooter ha perso la vita. Oggi la tristezza avvolge un pò tutta la città, non si può perdere la vita in questo modo, a questa età. Il nostro pensiero è sempre rivolto ai familiari, agli amici, a tutti coloro lo conserveranno nel proprio cuore per sempre. Questa mattina Antonio sarebbe dovuto tornare in classe per gli ultimi giorni di scuola, le ultime verifiche prima della lunga chiusura estiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Oggi Antonio sarebbe dovuto tornare a scuola, i compagni di classe lo ricordano cosi “vivrà sempre nei nostri cuori”

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