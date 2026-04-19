Al Duomo la messa per Oscar il ricordo commosso di Gentile | Ho perso un fratello Vivrà per sempre nei nostri cuori

Al Duomo si è svolta la messa in ricordo di Oscar Schmidt, il noto giocatore di basket scomparso a 68 anni. Durante la cerimonia, Nando Gentile ha espresso il dolore per la perdita di un amico e fratello, ricordando il suo legame con Schmidt. La notizia della scomparsa ha provocato grande sorpresa e commozione tra i presenti, che hanno partecipato al rito funebre per onorare la memoria del campione.

“Quando è arrivata la notizia non ci credevo. Ho perso un fratello, un amico". E' commosso, Nando Gentile, che ricorda Oscar Schmidt, il campione della Juvecaserta scomparso a 68 anni. “Abbiamo condiviso insieme tante stagioni: camere d’albergo, vittorie, sconfitte. Ci lascia un personaggio unico.🔗 Leggi su Casertanews.it

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