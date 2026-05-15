Lutto nella sanità lucchese: il 14 maggio si è spento un noto professionista che negli anni aveva lavorato con dedizione nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi di cordoglio e ricordi personali. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che l’avevano conosciuto e collaborato con lui nel corso degli anni. La salma è stata accompagnata dai colleghi durante i funerali, che si sono svolti in modo riservato.

Valle del Serchio, 15 maggio 2026 – Lutto nella sanità lucchese. Il giorno 14 maggio è venuto a mancare dopo aver lottato contro una malattia Antonio Toti, fisioterapista, dipendente della Asl in servizio all’ex Ceser di Fornaci di Barga e precedentemente nel reparto di Riabilitazione dell’ospedale “San Francesco” di Barga. Lo comunica l’azienda Usl Toscana Nord ovest esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa. “Quando un collega e amico se ne va senza alcun preavviso, come in casi estremi e dolorosi come questo – dicono i colleghi - lascia tutti noi attoniti con ricordi, esperienze condivise, aneddoti, rimpianti. Spesso si dice di rimanere senza parole, ma in realtà adesso di parole ce ne sarebbero tante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonio Toti, l’abbraccio dei colleghi: “Se ne va un amico, rimarrà per sempre nei nostri cuori”

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