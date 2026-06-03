Il 4 giugno si celebra San Francesco Caracciolo, fondatore della Congregazione dei Chierici regolari Minori. È noto per aver dedicato gran parte della sua vita all’Eucaristia, considerata il suo più grande amore. La sua opera si caratterizza per un impegno verso i poveri, ispirato dalla sua devozione e dal suo rapporto con Gesù Eucaristia. La data segna l’anniversario della sua nascita, ricordato per il suo contributo religioso e sociale.

San Francesco Caracciolo fondò la Congregazione dei Chierici regolari Minori e operò con profondo amore per Gesù Eucarestia, da cui attingeva una grande carità verso i poveri. Il suo nome era Ascanio Caracciolo, nacque il 13 ottobre 1563 a Villa Santa Maria di Chieti in Abruzzo, di famiglia nobiliare. Fin da bambino dimostra una spiccata devozione religiosa con un grande amore verso l’Eucarestia e una profonda venerazione della Madonna. Indossava l’abitino del Carmelo, recitava il rosario frequentemente e il sabato digiunava. All’età di 22 anni si trasferì a Napoli per studiare Teologia e fu colpito da una grave malattia che gli deturpò tutto il corpo, in particolare il viso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 4 giugno, San Francesco Caracciolo: il suo più grande amore è l’Eucarestia

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San Francesco Caracciolo - Frasi - giugno 4

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