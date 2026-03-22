Oggi ricorre la memoria di San Nicola Owen, martire inglese del XVII secolo durante le persecuzioni cristiane. Era noto per aver costruito nascondigli segreti destinati ai sacerdoti e si dedicava alla preghiera dell’Eucarestia prima di portare a termine i suoi progetti. La sua attività si svolgeva in un periodo di forte repressione religiosa in Inghilterra.

San Nicola Owen è martire inglese nella persecuzione cristiana del XVII secolo. Costruiva nascondigli come rifugio per i sacerdoti e pregava l’Eucarestia prima di farlo. La Chiesa ricorda oggi, 22 marzo, san Nicola Owen, religioso della Compagnia di Gesù e martire. Era un umile falegname e visse sulla sua pelle la persecuzione in atto contro i cristiani che si verificò nell’Inghilterra del XVII secolo. Nacque nell’ Oxfordshire intorno al 1550, figlio di un carpentiere che gli insegnò il mestiere. Dalla sua famiglia ebbe anche la fede cristiana. Uno dei suoi fratelli divenne editore di libri cattolici, altri due fratelli presero la via del sacerdozio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 22 marzo, San Nicola Owen: costruttore di nascondigli segreti che attingeva all’Eucarestia

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