Officine Social Movie nel segno del fumetto italiano
Sabato 6 giugno si apre la settima edizione di Officine Social Movie al Cinema Eden di Arezzo, con una giornata dedicata al fumetto italiano. L’evento si concentra sui protagonisti e sulla capacità del fumetto di narrare il presente, promuovendo incontri e proiezioni legate a questo settore. La manifestazione è organizzata dall’Orchestra Multietnica di.
Sarà una giornata interamente dedicata al fumetto italiano, ai suoi protagonisti e alla sua capacità di raccontare il presente, quella che inaugurerà sabato 6 giugno, presso il Cinema Eden di Arezzo, la settima edizione di Officine Social Movie, il festival a cura di Orchestra Multietnica di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Officine Social Movie nel segno del fumetto italiano sabato 6 giugno al Cinema Eden di ArezzoSabato 6 giugno si svolgerà presso il Cinema Eden di Arezzo un evento dedicato al fumetto italiano.
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