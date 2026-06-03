Officine Social Movie nel segno del fumetto italiano

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si apre la settima edizione di Officine Social Movie al Cinema Eden di Arezzo, con una giornata dedicata al fumetto italiano. L’evento si concentra sui protagonisti e sulla capacità del fumetto di narrare il presente, promuovendo incontri e proiezioni legate a questo settore. La manifestazione è organizzata dall’Orchestra Multietnica di.