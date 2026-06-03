A giugno, l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini propone un calendario di eventi che include concerti, presentazioni e spettacoli teatrali sperimentali. La programmazione si svolge durante tutto il mese e comprende diverse iniziative culturali. L’obiettivo è offrire un calendario vario e ricco di attività artistiche, coinvolgendo pubblico e artisti in diverse discipline. Le date e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente organizzatore.

Cosa: Il ricco programma di appuntamenti del mese di giugno all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, tra concerti, presentazioni e sperimentazioni teatrali.. Dove e Quando: Presso il Teatro Eduardo De Filippo, situato in Viale Antonino di San Giuliano 782 a Roma, a partire da giovedì 4 giugno 2026.. Perché: Per immergersi in una proposta culturale gratuita e di altissima qualità, scoprendo nuovi talenti e incontrando grandi protagonisti della scena musicale e letteraria contemporanea.. Roma si prepara a vivere un mese di giugno denso di appuntamenti e stimoli culturali grazie alla vivace e ininterrotta programmazione dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Officina Pasolini: il cartellone eventi di giugno 2026

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