Benevento Live – Eventi Cultura e Turismo promosso un cartellone ricco di eventi culturali

Per il mese di giugno, la Pro Loco Benevento Samnium ha annunciato un cartellone di eventi culturali organizzati a Benevento. L’iniziativa si inserisce nel programma “Benevento Live – Eventi, Cultura e Turismo”, che prevede una serie di manifestazioni pubbliche all’aperto e incontri dedicati alla promozione del patrimonio locale. La proposta include spettacoli, mostre e incontri con autori, che si svolgeranno in diverse location della città, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.

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