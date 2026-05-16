Benevento Live – Eventi Cultura e Turismo promosso un cartellone ricco di eventi culturali
Per il mese di giugno, la Pro Loco Benevento Samnium ha annunciato un cartellone di eventi culturali organizzati a Benevento. L’iniziativa si inserisce nel programma “Benevento Live – Eventi, Cultura e Turismo”, che prevede una serie di manifestazioni pubbliche all’aperto e incontri dedicati alla promozione del patrimonio locale. La proposta include spettacoli, mostre e incontri con autori, che si svolgeranno in diverse location della città, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.
L’iniziativa “Benevento Experience” intende creare momenti di aggregazione, cultura e intrattenimento, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, tradizioni, spettacolo e accoglienza. Bimbo trapiantato, l’avv. Petruzzi: “Monaldi senza medico legale? Il Dg si. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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