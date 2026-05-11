Officina Pasolini a maggio | un mese di musica teatro e grandi incontri

A maggio, Officina Pasolini propone un calendario ricco di eventi culturali, includendo concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e incontri con figure di rilievo nel panorama artistico italiano e internazionale. La programmazione si svolge in diverse date, offrendo occasioni di confronto e intrattenimento per il pubblico interessato a musica, teatro e cultura. Gli eventi si svolgono presso la sede dell’istituzione, coinvolgendo artisti, autori e protagonisti del settore.

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Cosa: La ricca programmazione culturale di maggio firmata Officina Pasolini, tra concerti esclusivi, spettacoli teatrali, presentazioni editoriali e dialoghi intimi con grandi protagonisti della scena artistica italiana e internazionale. Dove e Quando: Presso il Teatro Eduardo De Filippo a Roma (Viale Antonino di San Giuliano 782), dal 9 al 28 maggio 2026. Perché: Un’occasione unica per vivere da vicino la cultura in uno spazio di alta formazione e socialità, dove tutti gli eventi sono completamente gratuiti previa prenotazione. L’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, il rinomato Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, si conferma uno dei punti di riferimento più dinamici nel panorama culturale della capitale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Officina Pasolini a maggio: un mese di musica, teatro e grandi incontri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Officina Pasolini: un aprile tra musica world, cinema e teatro d’autoreCosa: Programmazione culturale di aprile dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Teatro, incontri e musica: a Gambettola un 25 aprile di grandi appuntamenti culturaliGambettola si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per... Argomenti più discussi: Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, gli eventi di maggio; Officina Pasolini accende maggio 2026: da Dente a Serena Rossi, tutti gli eventi gratuiti da non perdere a Roma; Roma, dal 9 maggio Officina Pasolini si accende con ospiti italiani e internazionali; Roma | Showcase di Roberto Colella. OFFICINA PASOLINI: da domani maggio si acccende con ospiti italiani e internazionali: Guinga, Serena Rossi, Cristina Comencini tra i moltipoliticamentecorretto.com - OFFICINA PASOLINI: da domani maggio si acccende con ospiti italiani e internazionali: Guinga, Serena Rossi, Cristina Comencini tra i molti ... politicamentecorretto.com