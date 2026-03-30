Offerta di lavoro il Comune di Rosignano assume un funzionario a tempo indeterminato | requisiti e come fare domanda

Il Comune di Rosignano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario tecnico ambientale a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati che soddisfano specifici requisiti e prevede la presentazione della domanda secondo le modalità indicate nel bando. La posizione riguarda il settore programmazione e sviluppo del territorio. Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

La domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso questo portale entro le 13 del 17 aprile. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Via Serristori, pronta la nuova piazzetta al posto dello spartitraffico. Il Comune: "Nessun posto auto perso" Scuola Michelangelo, studenti in stage linguistico a Valencia: lezioni tra il mercato centrale, la Loggia della Seta e la Città della Scienza . 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Offerta di lavoro, il Comune di Rosignano assume un funzionario a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda Articoli correlati Offerta di lavoro, il Comune di Bibbona assume un operaio a tempo indeterminato: requisiti e come fare domandaIl Comune di Bibbona ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un “operaio - operatore esperto” da assegnare all'area... Offerta di lavoro, l'Autorità portuale di Livorno cerca un segretario generale: requisiti e come fare domandaL'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale è alla ricerca di un segretario generale. Una raccolta di contenuti su Offerta di lavoro il Comune di... Temi più discussi: Infermieri italiani, dal Canada stipendi fino a 5mila euro al mese; Offerte di lavoro di venerdì 27 marzo, le principali occasioni in Sicilia; Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 29 marzo 2026; Dap: offerte di lavoro, progetti e ricerca immobili. Expo Training. Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro: Ascoltare le esigenze dei territori è essenziale per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoroConosco molto bene l’attività di Expo Training, che si è affermata come realtà di riferimento nell’attuazione di numerose politiche attive del lavoro. affaritaliani.it Offerta di lavoro del centro per l'impiego di Chieti per un ingegnere neolaureatoPer un'azienda operante nel settore dell’energia e del petrolio, il centro per l'impiego di Chieti ricerca un ingegnere neolaureato, con una buona conoscenza di Microsoft Office e un’ottima conoscenza ... chietitoday.it Offerta di Pasqua: abbonamento digitale alla Gazzetta per 1 anno a soli 159.99€ x.com Offerta di lavoro: Castello di Gabbiano cerca personale di sala per il ristorante Il Cavaliere di Gabbiano. Inserimento immediato: "Cerchiamo persone motivate, con predisposizione al contatto con il pubblico e capacità di lavorare in un ambiente dinamico - facebook.com facebook