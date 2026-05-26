Offerta di lavoro il Comune di Piombino assume due educatori nido | requisiti e come fare domanda

Da livornotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Piombino ha pubblicato un bando di concorso per assumere due educatori nido a tempo determinato e pieno. La selezione riguarda candidati che soddisfano specifici requisiti indicati nel bando. Le domande devono essere presentate seguendo le modalità e i termini stabiliti nel documento ufficiale. La pubblicazione dell’avviso è disponibile sul sito del Comune.

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Il Comune di Piombino ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo determinato e pieno di due educatori nido (qui l'avviso completo). Per poter partecipare è necessario essere in possesso, oltre che della cittadinanza italiana, anche di alcuni requisiti tra cui uno dei seguenti titoli di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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