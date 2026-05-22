Lupita Nyong’o ha commentato le polemiche sollevate prima dell’uscita di un nuovo adattamento cinematografico in cui interpreta il ruolo di Elena. La attrice ha affermato che il cast coinvolto rappresenta diverse provenienze e origini, riflettendo la varietà del mondo reale. La discussione è nata in seguito a alcune critiche rivolte alla scelta di reinterpretare un mito classico, anche prima che il film fosse distribuito al pubblico. La protagonista ha così difeso la propria interpretazione e il progetto nel suo complesso.

Ogni volta che Hollywood prova a rileggere un mito, si fa peccato: stavolta è toccato a Lupita Nyong'o, finita nel mirino ancora prima dell'uscita. E dopo che in tanti si sono lamentati, ora tocca a lei dire la sua. La scelta di Lupita Nyong'o come Elena di Troia nel nuovo Odissea di Christopher Nolan ha acceso polemiche razziste online. L'attrice, però, replica senza alzare barricate: per lei conta il personaggio, non l'idea antiquata di una bellezza "corretta". La guerra di Troia. e quella dei commenti online Prima ancora delle navi achee, delle armature e del viaggio di Odisseo, la vera battaglia attorno a Odissea sembra essersi combattuta sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Lupita Nyong’o risponde alle polemiche sulla sua Elena: “Il nostro cast rappresenta il mondo”

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‘L'Odissea’: Christopher Nolan conferma che Lupita Nyong'o interpreta due ruoli reddit

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