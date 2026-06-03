Odissea 2001 chiude l' anno con due saggi | appuntamenti a Massa Marittima e Pomarance

Notizia in breve

La scuola di musica e danza Odissea 2001 conclude l’anno con due saggi di fine anno, uno a Massa Marittima e uno a Pomarance. Gli eventi sono stati programmati per coinvolgere il pubblico e mostrare i progressi degli studenti. Entrambi gli appuntamenti si terranno nelle rispettive località e sono aperti a tutti gli interessati. La scuola si prepara a chiudere la stagione con queste esibizioni pubbliche.