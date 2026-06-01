Due saggi finali dei corsi di teatro in scena alla Alda Merini gli appuntamenti a Montegrotto

Mercoledì 3 giugno il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospita i saggi finali dei corsi teatrali condotti da Matteo Fresch, con la sua supervisione artistica. L'appuntamento è promosso dall'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Montegrotto Terme.Salgono sul palco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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