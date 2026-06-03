Tutte le rappresentanze della sinistra non hanno partecipato alla parata del 2 giugno, festa della Repubblica. La cerimonia prevede la sfilata delle Forze Armate davanti alle autorità dello Stato, ma quest’anno nessun esponente di quella parte politica era presente. La scelta è stata comunicata come diserzione collettiva, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La partecipazione alla manifestazione non è stata comunque obbligatoria, e la decisione di non partecipare è stata presa da diversi esponenti politici.

La sinistra ha disertato al gran completo la parata del 2 giugno, festa della Repubblica, che in ossequio all’articolo 52 della Costituzione (“La difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino”) prevede la sfilata delle nostre Forze Armate innanzi alle massime autorità dello Stato. C’erano tutti sulle tribune dei Fori Imperiali (Salvini assente giustificato per impegni di lavoro) meno la Schlein, Conte e Fratoianni. Il Campo largo evidentemente ritiene che omaggiare i nostri soldati equivalga a sporcarsi le mani. Saviano va oltre e posta il video della celebre scena con pernacchia di Eduardo De Filippo nel film “L’oro di Napoli”. Ma sì, spernacchiamole le nostre Forze Armate che tanto è gratis e non è prevista possibilità di replica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Odiano i soldati ma le guerre le dichiarano i politici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Prima le donne e i bambini”, sì ma a morire. Perché nelle guerre moderne muoiono più civili che soldati

Le guerre dimenticate di soldati, mercenari e avventurieriLe guerre dimenticate di soldati, mercenari e avventurieri sono spesso assenti dai riflettori dei media e dai libri di storia.

Argomenti più discussi: Odiano i soldati ma le guerre le dichiarano i politici | Libero Quotidiano.it; 2 giugno, la sinistra vuole prendersi la festa? Ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli Usa | Libero Quotidiano.it; 2 giugno, clamoroso ai Fori Imperiali: sfila il siluro maiale | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni, venerdì 5 giugno ore 11: la scelta, una lezione alla sinistra che odia | Libero Quotidiano.it.

DEFINISCI BAMBINO Roberto Riccardi L’armata dei quindici anni. Sono tra noi e ci odiano, perché la loro fede non fa sconti. È stato arrestato per terrorismo a Firenze un quindicenne tunisino pronto ad agire per l’Isis. E se provate stupor x.com

Analizzare a cosa serve ai Jedi usare la forza per conoscenza e difesa e mai per attacco significa davvero. reddit