Le guerre dimenticate di soldati, mercenari e avventurieri sono spesso assenti dai riflettori dei media e dai libri di storia. Questi conflitti, combattuti in terre lontane o in momenti storici meno evidenti, sono stati vissuti da individui che spesso non sono ricordati. Nonostante ciò, le loro vicende rappresentano un aspetto significativo di un passato che incide anche sul presente. La narrazione di questi eventi resta spesso ignorata o sottovalutata.

Intenti come siamo a inseguire le cronache dell’attualità, tralasciamo i libri di storia, dove scopriremmo un passato che ancora ci riguarda. Suggerisce queste considerazioni un libro di Moreno Pedrinzani dal titolo insolito ma significativo: ”Non fanno presoni ma taglia la testa - Storia militare del popolo albanese in età moderna”. Edito dall’editrice Besa muci, con prefazione di Franco Cardini e postfazione di Giovanni Armilotta, due luminari della storia, in queste pagine, che rievocano eventi bellici tra il XV e i XVII secolo, vediamo città e paesi messi a soqquadro dai contrapposti eserciti. Moreno Pedrinzani docente in un istituto superiore, e con laurea in Storia e Civiltà conseguita presso l’università di Pisa, è uno saggista molto apprezzato, poiché come pochi, porta alla luce avvenimenti storici sovente tralasciati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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