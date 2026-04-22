Economia italiana crescita rivista al ribasso e deficit in aumento Giorgetti | ‘Stime andranno riviste’

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, aggiornando i dati sull’andamento dell’economia italiana. Le stime di crescita sono state riviste al ribasso e il deficit è in aumento rispetto alle previsioni precedenti. Un rappresentante governativo ha affermato che le previsioni economiche dovranno essere riviste anche in futuro. Il documento fornisce un quadro dettagliato dei conti pubblici e delle prospettive per i prossimi anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il Documento di finanza pubblica. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di finanza pubblica 2026, che presenta un quadro aggiornato dei conti dello Stato e dell’andamento economico. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che il documento rappresenta una fotografia della situazione attuale, influenzata da condizioni eccezionali e quindi soggetta a possibili revisioni nel breve periodo. Secondo il ministro, le stime economiche potrebbero cambiare rapidamente, vista l’incertezza del contesto internazionale. Crescita del PIL più debole. Le nuove previsioni indicano un rallentamento della crescita: 2026: PIL rivisto da 0,7% a 0,6%.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Economia italiana, crescita rivista al ribasso e deficit in aumento, Giorgetti: ‘Stime andranno riviste’ Notizie correlate Leggi anche: Economia Italiana: Consumi al Ribasso, Crescita 2026 Solo all’1,3%. Settore Abbigliamento in Crisi. La guerra in Iran fa saltare le stime del governo su pil e deficit. Giorgetti teme un aumento dei tassi e l’Ue evoca la stagflazioneLunedì scorso i dati Istat sull’andamento della crescita e dell’indebitamento nel 2025 avevano smentito le previsioni del governo, allontanando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lo shock del Medio Oriente frena il Pil, Bankitalia taglia le stime di crescita per il 2026 (+0,5%); Un’economia globale sotto pressione; Fmi, crescita rivista al ribasso e rincari delle materie prime fino al 100%; Economia del Mare, vale 216 miliardi ma mancano 175 mila lavoratori. Dfp, crescita rivista al ribasso. Giorgetti: Pil allo 0,6% nel 2026 e 2027, deficit e debito in aumento: pesa ancora il SuperbonusIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo Documento di finanza pubblica (Dfp), ha delineato un quadro economico rivisto al ribasso ... affaritaliani.it La guerra di Trump pesa sui conti italiani: crescita tagliata a +0,6% (e il dato è già vecchio). Giorgetti non esclude lo scostamento di bilancioI peggiori timori del governo Meloni sulle conseguenze economiche per l’Italia della guerra scatenata dall’(ex) amico Donald Trump si concretizzano nei numeri del Documento di finanza pubblica ... ilfattoquotidiano.it Ricavi in flessione, così come la fiducia nell'economia italiana. In FVG Nel secondo trimestre dell'anno il commercio soffre, bene invece il turismo. E' quanto emerge da un'indagine di Format Research | TV 12 - facebook.com facebook #BollettinoEconomico #esceoggi #17aprile il 2° Bollettino Economico #Bankitalia 2026, con info sull'andamento dell'economia italiana: economia reale, conti pubblici, attività delle banche, mercati finanziari. Leggilo qui bancaditalia.it/media/notizia/… x.com