Ocse taglia previsioni di crescita Italia Pil 2026 +0,4% 2027 +0,6%

L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’Italia, stimando un incremento del prodotto interno lordo dello 0,4% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. La revisione si inserisce in un quadro più ampio di ridimensionamento delle aspettative di espansione economica per l’intera area euro e per la crescita globale.

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica sull’Italia, nell’ambito di un taglio generalizzato delle attese di espansione per tutta l’area euro e una parziale riduzione di quelle sulla crescita globale. In un aggiornamento di interim del suo Economic Outlook, ora l’ente parigino prevede un più 0,4% di crescita quest’anno e un più 0,6% il prossimo, rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime che aveva diffuso lo scorso dicembre. Per l’area euro l’Ocse prevede 0,8% di crescita quest’anno e 1,2% il prossimo, rispettivamente 0,4 e 0,2 punti percentuali in meno. Per la Germania 0,8% quest’anno e 1,5% il prossimo, un taglio di 0,2 punti su quest’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale inflazioneL’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia: secondo le Prospettive economiche intermedie presentate oggi a Parigi, la crescita dell’Italia sarà...

L’Fmi alza le stime di crescita globali 2026 ma taglia quella dell’Italia. Che torna ultima in Ue per aumento del pilL’economia mondiale supera senza crolli l’anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e di un aumento senza precedenti del livello medio dei...

Tutti gli aggiornamenti su Ocse taglia

Discussioni sull' argomento Iran, dalla crisi energetica uno choc sulla crescita: l’Ocse taglia quella dell’Italia allo 0,4%; Diasorin ai minimi da 10 anni dopo i conti sotto le attese e il taglio delle stime per il 2026.

Ocse taglia le stime sul Pil italiano, +0,4% nel 2026Se la guerra si protrae rischi per crescita mondiale e inflazione ... msn.com

Ocse: Misiani, quadro economico preoccupante, governo rilanci sviluppoI nuovi dati OCSE pubblicati oggi sono un segnale d'allarme che il governo non può ignorare. L'organizzazione di Parigi ha tagliato le previsioni di crescita per l'Italia: +0,4% nel 2026 e +0,6% nel ... ansa.it

Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ocse-taglia-stime-pil-dell-italia-sale-inflazione-AIDpH8AC #Ocse #Pil #Italia #IlSole24Ore - facebook.com facebook

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «OCSE TAGLIA LE STIME SUL PIL DELL’ITALIA, SALE INFLAZIONE» x.com