Oceani | l’UE investe 92 milioni per dominare il mercato globale

Notizia in breve

L’Unione Europea ha stanziato 92 milioni di euro per progetti di monitoraggio degli oceani. L’obiettivo è sviluppare tecnologie capaci di controllare in tempo reale le acque entro il 2030. Si prevede che queste innovazioni possano portare a un ritorno di circa 6 euro ogni euro investito. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità di utilizzo dei fondi o sui partner coinvolti nel progetto.