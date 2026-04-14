Casavo punta sul digitale | 12 milioni per dominare il mercato immobiliare

La piattaforma immobiliare Casavo ha annunciato l’acquisizione dell’agenzia Casando, investendo più di 12 milioni di euro. La società punta a rafforzare la propria presenza nel settore immobiliare attraverso questa operazione e un’ingente iniezione di capitale. La notizia arriva mentre il settore digitale continua a consolidarsi, con aziende che investono risorse significative per espandersi e migliorare i propri servizi.

La piattaforma immobiliare Casavo ha ufficializzato l’acquisizione dell’agenzia Casando, operando un massiccio inserimento di capitali per oltre 12 milioni di euro. L’operazione mira a consolidare la presenza del gruppo nelle principali città italiane attraverso una rete diretta di professionisti, integrando le competenze operative della realtà acquisita nel modello tecnologico della proptech. Il movimento strategico si concretizza con l’ingresso di nuovi investitori in un round finanziario guidato dalla maggioranza dei soci attuali, tra cui figurano Project A, Picus Capital, EVRG 18 e Salica Investments. Questa nuova struttura patrimoniale serve a sostenere il piano industriale che punta a trasformare l’intermediazione tradizionale in un sistema scalabile e digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casavo punta sul digitale: 12 milioni per dominare il mercato immobiliare Leggi anche: Il Piemonte punta sul cinema: pronti 12 milioni per attrarre film e serie Tv