Unicredit annuncia di aver rilevato una quota del 16% in BlockInvest, azienda attiva nel settore della blockchain. La banca spiega che questa operazione fa parte di una strategia di investimento nel digitale, senza specificare ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle implicazioni di questa partecipazione. La notizia arriva in un momento di crescente interesse nel settore delle tecnologie innovative applicate ai servizi finanziari.

Unicredit punta direttamente al cuore della rivoluzione digitale acquisendo una quota del 16% in BlockInvest. L’operazione finanziaria da 4 milioni di euro serve a potenziare l’infrastruttura tecnologica necessaria per la gestione e l’emissione di strumenti finanziari nativi su blockchain all’interno del mercato europeo. La strategia verso la finanza on-chain e la tokenizzazione dei beni. L’obiettivo del gruppo bancario è accelerare i processi legati alla trasformazione digitale degli asset reali, come i crediti, l’oro o gli immobili. Attraverso questo investimento, Unicredit mira a costruire un sistema capace di unire la programmazione tipica dei registri distribuiti con le rigide regole che regolano i mercati finanziari tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unicredit scommette sulla blockchain: investe per dominare il futuro

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