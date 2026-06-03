Un dirigente ha raccontato di aver ricevuto una telefonata notturna in cui si è pronunciato un ultimatum riguardante la carriera di una nota showgirl. La conversazione ha avuto ripercussioni significative sulla sua vita professionale. La telefonata è stata citata come momento decisivo, in cui si sono prese decisioni importanti che hanno influenzato il suo percorso. La comunicazione si è svolta in un contesto di emergenza, con toni di pressione e richieste immediate.

Ci sono telefonate che cambiano il corso di una carriera, chiamate notturne in cui si pronunciano ultimatum che pesano come macigni. Lucio Presta, uno dei manager più potenti dello spettacolo italiano, ha scelto il palco del Festival della TV di Dogliani per raccontare uno dei momenti più delicati del suo rapporto professionale con Belén Rodriguez: quella notte in cui compose il suo numero e la mise davanti a un bivio netto. O lui, con la sua agenzia e la sua esperienza, oppure Fabrizio Corona e tutto ciò che l’ex re dei paparazzi rappresentava. Dal 2008 al 2012, Presta e Belén hanno formato una delle coppie professionali più solide della televisione italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “O me o Corona”: Lucio Presta svela la telefonata notturna che cambiò la vita di Belén

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