Nella notte di ottobre 2025, il Principe di Galles ha avuto una telefonata privata con lo zio, noto come Andrea. L’incontro ha suscitato attenzione, poiché rappresenta un collegamento tra due membri della famiglia reale coinvolti in vicende di interesse pubblico. La conversazione è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le ragioni di quel contatto.

Un contatto privato tra il Principe di Galles e lo zio Andrea avvenuto nella notte dell’ottobre 2025 ha gettato nuova luce sulle fratture interne alla Corona. Il gesto di William, che ha telefonato segretamente al fratello di Carlo III subito dopo la decisione di revocare i titoli reali all’ex duca di York, ha scosso le dinamiche relazionali della famiglia reale britannica, portando alla luce un lato inaspettato del futuro sovrano. Il gesto notturno che ha cambiato i rapporti con l’ex duca di York. Nell’autunno del 2025, quando il re Carlo III decise di privare Andrea dei suoi titoli ufficiali, si verificò un episodio poco noto ai canali informativi tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - William e il gesto segreto: la telefonata notturna che scuote la Corona

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