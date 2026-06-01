Lucio Presta ha rivelato di aver dato un ultimatum a Belen e Corona, affermando che i risultati si sono visti. La dichiarazione è stata fatta durante il Festival della TV di Dogliani, in Piemonte, in un'intervista con Giovanni Minoli. Presta ha parlato di retroscena televisivi, rivalità passate e ha condiviso giudizi diretti sui protagonisti coinvolti. La conversazione si è concentrata su aspetti poco noti delle dinamiche tra i personaggi pubblici e il mondo dello spettacolo.

Lucio Presta torna a far discutere. Ospite del Festival della TV di Dogliani, in Piemonte, il noto agente dei vip si è lasciato andare a una lunga chiacchierata con Giovanni Minoli, tra retroscena televisivi, vecchie rivalità e giudizi senza filtri. Tra gli argomenti affrontati anche il rapporto con Belen Rodriguez e la sua passata relazione con Fabrizio Corona, che secondo Presta avrebbe avuto un impatto negativo sulla carriera della showgirl argentina. Durante lo stesso incontro ha parlato anche di Bonolis e Amadeus e delle rispettive consorti. Ripercorrendo gli anni in cui seguiva professionalmente Belen, Presta ha raccontato di averla messa di fronte a un bivio quando la relazione con Fabrizio Corona era ormai diventata sempre più importante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Belen, Corona e l’ultimatum mai raccontato da Lucio Presta: “E i risultati si sono visti”

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Fabrizio Corona & Belen

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