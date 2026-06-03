NXT 02.062026 L’Heavy Metal non morirà mai

Durante una puntata di Zona Wrestling, Lizzy Rain ha gridato a Zaria che lei e l’Heavy Metal non moriranno mai.

Ciao Bro di Zona Wrestling, sentire Lizzy Rain gridare a Zaria che lei e l’Heavy Metal non moriranno mai è una bella intro per la puntata. Hoka Hey!!! Zaria vs Lizzy Rain (4 5) Lizzy dimostra una grinta iniziale che però si infrange contro il muro rappresentato da Zaria, la quale però perde la concentrazione una volta che si presenta a bordo ring Tatum Paxley. L’australiana cerca di usare la Rain come monito per la campionessa nordamericana, la sbatte contro l’apron, BodySlam e cerca anche di soffocarla. La britannica saggiamente risponde con qualche roll up e un tentativo di culla che finisce trasformato suo malgrado in una BackBreakker. Fortuna riesce a connettere un Hurricanrana dalla terza corda e niente, Zaria reagisce subito con una Spear. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 02.06.2026 L’Heavy Metal non morirà mai

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