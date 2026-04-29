WWE | L’heavy metal sbarca a NXT convincente debutto per Lizzy Rain

Durante un evento recente di NXT, è avvenuto il debutto di Lizzy Rain, atleta britannica nota nel circuito europeo. La wrestler ha ottenuto diversi riconoscimenti prima di approdare alla WWE, portando con sé un bagaglio di esperienze. La serata ha visto anche altri debutti e nuove presentazioni di talenti, creando un’atmosfera di novità e attese per il futuro del roster.

Serata ricca di debutti ad NXT, tra sorprese e talenti in cerca di nuove opportunità un debutto annunciato era quello di Lizzy Rain, atleta britannica che ha raccolto tanti successi nel Vecchio Continente e ora è pronta al grande salto in WWE. Con lei l’heavy metal è arrivato ad NXT questa notte: un personaggio unico che porterà tanta energia dentro e fuori dal ring con una caratterizzazione chiara ispirata alle radici familiari in quanto Lizzy è la nipote di Clive Burr, compianto batterista degli Iron Maiden. Vittoria sofferta. La prima avversaria di Lizzy Rain è stata Nikkita Lyons, che possiamo definire una veterana di NXT nonostante i pochi successi e i lunghi periodi ai box a causa degli infortuni.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’heavy metal sbarca a NXT, convincente debutto per Lizzy Rain Notizie correlate WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimanaLizzy Rain ha fatto la sua prima apparizione a NXT durante l’episodio del 21 aprile, nella seconda serata dello speciale “Revenge”, regalando ai fan... WWE sbarca su Netflix Italia: da oggi RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania in direttaRoma, 1° aprile 2026 – Da oggi, 1° aprile 2026, la WWE cambia ufficialmente casa anche per il pubblico italiano e approda su Netflix Italia con un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iron Maiden: la nipote di Clive Burr debutta in WWE; WWE | NXT introduce Lizzy Rain debutto fissato per la prossima settimana; WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimana. WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimanaLizzy Rain ha fatto la sua prima apparizione a NXT durante l’episodio del 21 aprile, nella seconda serata dello speciale Revenge, regalando ai fan un momento davvero energico e fuori dagli schemi. N ... zonawrestling.net WATCH: Lizzy Rain Shares Bold Message in BTS Footage Before WWE NXT DebutLizzy Rain made her WWE NXT television debut on the April 28, 2026, episode, but it was a short behind-the-scenes clip released beforehand that struck a louder chord than a steel chair shot. The ... sports.yahoo.com STANOTTE a #WWENXT Chi sarà il prossimo a sfidare Tony D’Angelo Lizzy Rain farà il suo debutto Myles Borne vs. Saquon Shugars - NXT #NATitle BirthRight vs. EK Prosper & Dorian Van Dux Ricky Saints vs. Shiloh Hill Sintonizzat - facebook.com facebook