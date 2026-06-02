Meteo Roma del 02-06-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il meteo a Roma del 2 giugno 2026 indica condizioni di cielo coperto con possibilità di precipitazioni. La giornata si presenta con nuvole diffuse e piovaschi nella regione. Le temperature sono previste in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni atmosferiche si manterranno instabili nel corso della mattinata e del pomeriggio, con piogge che potrebbero interessare diverse zone della città. Non sono segnalate variazioni significative nelle condizioni del vento o nell’umidità.

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