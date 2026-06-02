Il meteo a Roma del 2 giugno 2026 indica condizioni di cielo coperto con possibilità di precipitazioni. La giornata si presenta con nuvole diffuse e piovaschi nella regione. Le temperature sono previste in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni atmosferiche si manterranno instabili nel corso della mattinata e del pomeriggio, con piogge che potrebbero interessare diverse zone della città. Non sono segnalate variazioni significative nelle condizioni del vento o nell’umidità.

meteo la buona giornata queste le anticipazioni meteo al nord cieli coperti con le precipitazioni diffuse su tutti i settori al pomeriggio acquazzoni e temporali con fenomeni diffusi specie a ridosso dei rilievi in serata residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto variabilità asciutta al centro al mattino cieli irregolarmente coperti con qualche pioggia tra Toscana e Umbria al pomeriggio temporali sviluppo sul versante Adriatico tra Marche e Abruzzo con fenomeni Sparti stabile con Cieli poco nuvolosi in serata e dotate di un passaggio perturbato locali acquazzoni tra Toscana Umbria Marche e zone interne del Lazio al sud e sulle Isole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-06-2026 ore 06:15

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