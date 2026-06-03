Nutrizione diabete e obesità | ad Avellino due giornate di confronto tra ospedale e territorio

Da avellinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Avellino si sono svolte due giornate di confronto tra ospedale e territorio su nutrizione, diabete e obesità. L’evento ha evidenziato come la gestione dei pazienti con queste condizioni richieda un approccio integrato. La discussione si è concentrata sull’importanza di una presa in carico completa, coinvolgendo anche aspetti nutrizionali. Non sono state annunciate modifiche a protocolli o nuove linee guida, ma si è ribadita la centralità di un approccio multidisciplinare.

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Non esiste una terapia efficace senza una corretta presa in carico del paziente. E oggi, sempre più spesso, questa passa anche attraverso la nutrizione. Dall’obesità al diabete, dalla malnutrizione del paziente fragile alle più innovative strategie terapeutiche: saranno questi i temi al centro di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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