Maradona tra mito e sport | due giornate di eventi e confronto a San Bartolomeo in Galdo

A San Bartolomeo in Galdo si sono svolte due giornate dedicate a Maradona, con eventi e momenti di confronto. Il “Festival del Mito Sportivo” ha aperto il suo programma coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori in incontri e iniziative. Durante l'evento sono stati presentati approfondimenti sulla carriera e l’eredità del calciatore, con testimonianze e proiezioni di filmati storici. La manifestazione continua con altri appuntamenti previsti nel corso della settimana.

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Due giornate di confronto e approfondimento dedicate a Diego Armando Maradona, simbolo universale del calcio e icona transgenerazionale capace di unire culture e confini. L’evento avrà luogo il 21 e 22 maggio a San Bartolomeo in Galdo, offrendo uno spazio di riflessione sul valore umano, sociale e culturale dello sport attraverso racconti e testimonianze d’eccezione. Questa due giorni rappresenta la prestigiosa tappa inaugurale del più ampio programma del “Festival del Mito Sportivo”, un progetto che nei prossimi mesi porterà nuovi eventi nei Comuni di San Felice Circeo, Policoro e Ripa Teatina. Il programma si aprirà ufficialmente mercoledì 21 maggio alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Corso Roma 30, con un primo incontro aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Maradona tra mito e sport: due giornate di eventi e confronto a San Bartolomeo in Galdo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MICHAEL SCHUMACHER– IL PIÙ GRANDE DI SEMPRE Sullo stesso argomento Salute e Ambiente: al via a San Bartolomeo in Galdo il piano straordinario di monitoraggio di ArpacTempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo comunica l’avvio ufficiale di una vasta e straordinaria campagna di... “Il mito di Maradona”, nel Sannio due giornate di incontri dedicate al ‘Pibe de Oro’Tempo di lettura: 3 minutiDue giornate di confronto e approfondimento dedicate a Diego Armando Maradona, simbolo universale del calcio e icona... Maradona – El Diego arriva al Palaprometeo di Ancona: il musical sulla leggenda di Diego Armando MaradonaANCONA – Lo spettacolo Maradona – El Diego farà tappa anche ad Ancona con due appuntamenti in programma al Palaprometeo. Il musical dedicato alla vita e ... corriereadriatico.it Maradona – El Diego, il nuovo musical dedicato al mito argentinoIl musical Maradona – El Diego celebra la vita di Diego Maradona, con un cast d'eccezione e una colonna sonora originale. lavocedivenezia.it