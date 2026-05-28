L’allarme dei pediatri | bimbi a rischio obesità diabete e ipertensione
I pediatri avvertono che bambini e adolescenti sono a rischio di sviluppare obesità, diabete e ipertensione. Secondo le ultime indicazioni, la prevenzione dovrebbe iniziare già nella prima infanzia. Le preoccupazioni riguardano un aumento dei casi di sovrappeso e problemi metabolici tra i più giovani. Sono stati segnalati cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita che contribuiscono a questa situazione.
Bambini e adolescenti a rischio obesità, ipertensione e colesterolo alto. I pediatri lanciano l’allarme: la prevenzione va fatta anche nei più piccoli. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Lallarme dei pediatri: bimbi a rischio obesità, diabete e ipertensione
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