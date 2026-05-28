L’allarme dei pediatri | bimbi a rischio obesità diabete e ipertensione

Notizia in breve

I pediatri avvertono che bambini e adolescenti sono a rischio di sviluppare obesità, diabete e ipertensione. Secondo le ultime indicazioni, la prevenzione dovrebbe iniziare già nella prima infanzia. Le preoccupazioni riguardano un aumento dei casi di sovrappeso e problemi metabolici tra i più giovani. Sono stati segnalati cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita che contribuiscono a questa situazione.