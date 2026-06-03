Il pronto soccorso pediatrico in Versilia è stato rinnovato grazie a donazioni che hanno portato ambienti più colorati e arredi nuovi. Le pareti sono state decorate con colori vivaci e sono stati installati spazi pensati per i bambini, con l’obiettivo di rendere l’area più accogliente. Il cambiamento si è concentrato su miglioramenti estetici e funzionali per rendere l’esperienza meno stressante per i piccoli pazienti.

LIDO DI CAMAIORE – Ambienti più accoglienti, pareti ricche di colore e nuovi arredi pensati per i pazienti più piccoli. Il Pronto soccorso pediatrico della Versilia cambia volto per offrire uno spazio più sereno e rassicurante ai bambini e alle loro famiglie. Le sale d’attesa e i locali dedicati all’assistenza medica sono stati completamente trasformati grazie a una serie di generose donazioni promosse dal tessuto associativo locale. Il progetto di umanizzazione delle cure persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto emotivo dell’ospedalizzazione, creando un contesto capace di mitigare la paura e il disagio del ricovero nei più piccoli. Tra le novità più significative introdotte nella struttura spicca l’allestimento di una nuova libreria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nuovo volto per il Pronto soccorso pediatrico in Versilia grazie alle donazioni

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Ospedale: nuovo polo chirurgico e pediatria

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