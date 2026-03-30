Verbania il paziente con l' ictus salvato in pronto soccorso grazie alla telemedicina

Nei giorni scorsi, un paziente che ha subito un ictus è stato soccorso presso il pronto soccorso di un ospedale di Verbania. La sua condizione è stata trattata con l’ausilio della telemedicina, che ha consentito di migliorare la tempestività dell’intervento. La tecnologia ha giocato un ruolo chiave nel garantire un’assistenza rapida e mirata in questa situazione di emergenza.

Intervento a distanza reso possibile grazie all'integrazione fra la Stroke unit (reparto specializzato) e il reparto di Neurologia degenza di Domodossola Paziente salvato grazie alla telemedicina. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale di Verbania. La scorsa domenica 1 marzo un uomo di 82 anni è arrivato al dea di Verbania in stato confusionale e con deficit della parola. Grazie all'attivazione immediata della teleconsulenza con la nuova apparecchiatura Octopus, il neurologo di Domodossola ha potuto visitare il paziente da remoto e coordinare l'equipe di Verbania. Constatata l’impossibilità tecnica di un trasferimento immediato entro la "finestra temporale" critica (45 ore dall'insorgenza dei sintomi), è stata avviata la trombolisi direttamente a Verbania. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Verbania, il paziente con l'ictus salvato in pronto soccorso grazie alla telemedicina Articoli correlati Storm aritmico, intervento straordinario al Papardo: paziente salvato grazie alla sinergia multidisciplinareUn paziente giunto in condizioni critiche, aritmie ventricolari ripetute e un rischio concreto di arresto cardiaco: così è iniziata, all’Azienda... Leggi anche: Paziente dà fuoco alla barella, paura al pronto soccorso