Nuovo ponte San Michele cittadini preoccupati per l’abbattimento delle loro case Il sindaco di Calusco | Li salvaguarderemo

A Calusco si discute da tempo della costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda, un progetto che mira a collegare le due sponde. Tuttavia, i cittadini esprimono preoccupazioni riguardo all’abbattimento di alcune abitazioni che si trovano nelle aree interessate. Il sindaco ha assicurato che verranno adottate misure per salvaguardare le proprietà coinvolte, ma intanto il dibattito pubblico continua tra incertezze, proteste e polemiche.

Dovrebbe essere il progetto di un ponte che unisce due sponte dell’Adda. Per ora ci sono solo incertezze, preoccupazioni, polemiche e proteste. Sulla carta, ovvero il progetto preliminare, ancora non c’è. Anche se dalle illustrazioni finora comunicate ci sarebbe una serie di case da abbattere per far planare il nuovo ponte San Michele. “Sì, alcune case potrebbero essere coinvolte dal progetto, ma finché non verrà definito nel dettaglio non è possibile stabilire con precisione quante”. Michele Pellegrini, sindaco di Calusco d’Adda, si esprime così sulla questione legata al progetto del nuovo Ponte San Michele, che potrebbe portare all’abbattimento di alcune abitazioni nel quartiere di via Monastero dei Verghi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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