Nuovo mondo Italia | I ragazzi sono speciali

Stasera il ct dell’Italia guiderà la squadra in trasferta contro il Lussemburgo, alle 20:45 su RaiUno. Domenica la nazionale affronterà la Grecia a Creta. Baldini, noto per il suo entusiasmo, sta interpretando il ruolo con energia, ma alcuni osservatori sottolineano che, se l’Italia avesse mostrato la stessa determinazione, avrebbe potuto qualificarsi ai Mondiali.

L’energia è degna di miglior causa: Silvio Baldini sta interpretando il suo ruolo con il consueto entusiasmo, sarà il ct dell’Italia stasera in casa del Lussemburgo (20,45, RaiUno) e domenica a Creta contro la Grecia, se l’Italia ci avesse messo la stessa carica forse oggi saremmo al mondiale. E invece siamo a fare due amichevoli che acquistano valore solo perché Baldini, per amore e per forza, le userà per iniziare a mettere in vetrina alcuni ragazzi della sua Under 21. Senza neanche aver bisogno di contagiarli con la sua grinta, a quanto pare: "Ci sono giocatori bravissimi in questo gruppo che giocano già in serie A, sono pronti per arrivare nel grande calcio come successo a Pisilli e Palestra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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