Il commissario tecnico della nazionale italiana ha rivolto un messaggio ai giocatori prima della partita di qualificazione contro la Bosnia, sottolineando la determinazione e l’impegno dei giovani. Le sue dichiarazioni sono state rilate ai microfoni di Rai Sport poco prima dell’inizio della sfida, che vale l’accesso al prossimo Mondiale. La partita rappresenta un momento cruciale per la selezione nazionale, tra aspettative e tensioni.

Inter News 24 Gattuso carica l’Italia. Le parole del ct della Nazionale a poche ore dalla finale playoff decisiva contro la Bosnia ai microfoni di Rai Sport. Nel giorno della finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026 contro la Bosnia, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’ Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, trasmettendo determinazione e consapevolezza. L’ex centrocampista campione del mondo 2006 ha sottolineato il clima positivo all’interno del gruppo azzurro, senza nascondere però il peso della responsabilità che accompagna una gara così decisiva. PAROLE – «Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni, perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l’ambiente è sempre stato positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso carica l’Italia: «Gli occhi dei ragazzi sono buoni, sono i primi a voler andare al Mondiale»

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