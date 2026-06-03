Nuovo arrivo in Questura | Alessio Balloi nominato Capo di Gabinetto

Notizia in breve

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato un nuovo funzionario alla Questura di Parma, che ha preso servizio questa mattina. Il Questore Carmine Rocco Grassi ha accolto ufficialmente il nuovo Capo di Gabinetto. Non sono stati comunicati dettagli sulle funzioni specifiche o sul ruolo del funzionari all’interno della Questura. La nomina si inserisce nelle operazioni di riorganizzazione e rafforzamento del personale in servizio.