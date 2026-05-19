Prefettura Carolina Costa è il nuovo capo di gabinetto

Ieri, lunedì 18 maggio, il Prefetto di Pordenone ha nominato il nuovo capo di gabinetto della Prefettura. La scelta è ricaduta su una donna, che ha ricevuto l’incarico ufficiale durante la cerimonia di conferimento. La nomina è avvenuta in seguito a una decisione formale del Prefetto, che ha firmato il decreto di nomina. La nuova responsabile sostituisce la precedente figura di riferimento all’interno dell’ufficio.

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