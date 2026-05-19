Prefettura Carolina Costa è il nuovo capo di gabinetto

Da pordenonetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, lunedì 18 maggio, il Prefetto di Pordenone ha nominato il nuovo capo di gabinetto della Prefettura. La scelta è ricaduta su una donna, che ha ricevuto l’incarico ufficiale durante la cerimonia di conferimento. La nomina è avvenuta in seguito a una decisione formale del Prefetto, che ha firmato il decreto di nomina. La nuova responsabile sostituisce la precedente figura di riferimento all’interno dell’ufficio.

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Designato il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Pordenone: l’incarico è stato conferito ieri, lunedì 18 maggio, dal Prefetto Michele Lastella alla dott.ssa Carolina Costa, Viceprefetto Aggiunto, già in servizio a Pordenone da gennaio 2021. Prosegue e si rafforza così il rapporto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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