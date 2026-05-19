Prefettura Carolina Costa è il nuovo capo di gabinetto
Ieri, lunedì 18 maggio, il Prefetto di Pordenone ha nominato il nuovo capo di gabinetto della Prefettura. La scelta è ricaduta su una donna, che ha ricevuto l’incarico ufficiale durante la cerimonia di conferimento. La nomina è avvenuta in seguito a una decisione formale del Prefetto, che ha firmato il decreto di nomina. La nuova responsabile sostituisce la precedente figura di riferimento all’interno dell’ufficio.
Designato il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Pordenone: l’incarico è stato conferito ieri, lunedì 18 maggio, dal Prefetto Michele Lastella alla dott.ssa Carolina Costa, Viceprefetto Aggiunto, già in servizio a Pordenone da gennaio 2021. Prosegue e si rafforza così il rapporto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di Bartolozzi
Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio , non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio...