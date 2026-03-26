giustizia antonio mura nuovo capo di gabinetto al posto bartolozzi

Il ministro della Giustizia ha nominato Antonio Mura come nuovo capo di Gabinetto, sostituendo così l’ex responsabile. La decisione è stata comunicata poco dopo la nomina del nuovo incarico. Mura, attuale capo dell’ufficio legislativo, assume quindi un ruolo di rilievo all’interno del ministero. La nomina avviene in tempi brevi rispetto alla precedente scelta.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio legislativo Antonio Mura. La nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni. Mura prende il posto di Giusi Bartolozzi, l’ex capo di gabinetto di Nordio che si è dimessa martedì insieme al sottosegretario di Via Arenula Andrea Delmastro. Due delle poltrone più potenti del dicastero dopo quella del ministro. Magistrato in pensione, dal 2014 al 2017 Mura ha ricoperto il ruolo di capo del dipartimento per gli affari di giustizia, mentre nel 2022 è stato procuratore generale della Repubblica alla Corte d’appello di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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